На утро 31 октября в Саратовской области зарегистрировано 575 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 101 399 человек. Выздоровели с начала эпидемии 89 933 человека, за сутки — 402.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Саратове — 270, Энгельсском районе — 69, Балаковском, Балашовском — по 30, Марксовском — 16, Вольском — 15, Ртищевском — 13, Ершовском, Пугачевском — по 11, Базарно-Карбулакском, Озинском, Хвалынском — по 10.