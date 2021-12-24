По данным на 24 декабря вновь отмечено снижение заболеваемости коронавирусом в Саратовской области. Об это сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Всего в Саратовской области на сегодня зарегистрировано 329 новых случаев. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 130 923 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 117 326 человек, за сутки — 564. На стационарном лечении находятся 1 444 человека, на амбулаторном — 7 357.

Больше всего людей заболели в Саратове — 141, Энгельсском районе — 60, Балаковском — 28, Балашовском —19, Вольском — 14.