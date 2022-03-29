В регионе продолжается снижение числа заболеваний коронавирусои. Об этом сообщает теокграм-канал регионального оперштаба.

На 29 марта зарегистрировано 383 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 240 058 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 229 339 человек, за сутки —

1030.

На стационарном лечении находятся 870 человек, на амбулаторном — 4 192.

Больше всего заболеваний выявили в Саратове — 128, Энгельсском районе — 43, Балаковском — 42, Балашовском — 32, Аркадакском — 16, Вольском — 15, Ртищевском — 14.