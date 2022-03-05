По данным на 5 марта в Саратовской области зарегистрировано 2 585 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Накануне заболевших было на 10 человек меньше. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 214 933 человека. Выздоровело с начала эпидемии 171 755 человек, за сутки — 2 892.

На стационарном лечении находятся 1 985 человек, на амбулаторном — 35 661.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1 106, Балаковском районе — 321, Энгельсском — 311, Балашовском — 256, Вольском — 112, Красноармейском — 68.