По данным на 28 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 177 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального опертштаба.

По сравнению с последними лнями, статистика немного снизилась. бщее количество заболевших в области составляет 202 206 человек.

Выздровело с начала эпидемии 158 395 человек, за сутки — 2 357.

На стационарном лечении находятся 2 355 человек, на амбулаторном — 36 040.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 935, Балаковском районе — 638, Энгельсском — 268, Ершовском — 58, Петровском — 46, Краснопартизанском — 36.