По данным на 27 апреля в Саратовской области зарегистрировано 167 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 248 478 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 240 341 человек, за сутки — 188.

На стационарном лечении находятся 507 человек, на амбулаторном — 1 926.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 49, Ершовском районе — 11, Лысогорском — 10, Энгельсском — 9, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Марксовском, Пугачевском — по 8.