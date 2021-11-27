По данным на 27 ноября в Саратовской области зарегистрировано 623 новый случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 118 490 человек. Выздоровели с начала эпидемии 101 864 человека, за сутки — 461.

На стационарном лечении находятся 2 950 человек, амбулаторном — 9 444.

Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 327, Энгельсском районе — 80, Балаковском — 36, Балашовском — 24, Вольском — 14, Петровском — 12, Пугачевском — 10.