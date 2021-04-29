За сутки мошенники обогатились за счет жителей Саратовской области на 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Одной из жертв стала жительница Октябрьского района, которой позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил, что злоумышленники пытались снять деньги с ее счета. Для сохранности сбережений необходимо отправить все деньги на указанный им банковский счет, что доверчивая горожанка и сделала. В итоге она лишилась почти 1,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.