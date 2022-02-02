В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались 12 человек.

Это семь женщин и пятеро мужчин

Им было от 59 до 84 лет.

Всего новая инфекция унесла жизнь 5 373 пациентов.

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