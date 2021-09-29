За прошедшие сутки жертвами мошенничества стали восемь саратовцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Общая сумма ущерба составила 1 756 300 рублей.

Например, 62-летняя женщина нашла в интернете объявление о продаже акций крупной энергетической компании. Она оставила онлайн-заявку, после чего с ней связался представитель организации. Жительница Кировского района перечислила мошенникам счет 300 тысяч рублей.

Позже «консультант» попросил повторить взнос, что женщина и сделала. Когда же деньги потребовались вновь, женщина обратилась в отдел полиции. Ущерб составил 620 700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.