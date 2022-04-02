Уровень воды за сутки поднялся в 11 реках. Об этом сообщает вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По состоянию на утро 2 апреля вскрытие рек наблюдается на реках в 13 муниципальных районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Татищевский, Романовский, Турковский и Ртищевский.

Случаев подтопления нет. Подъем уровня воды за сутки зафиксирован в следующих реках:

— р. Соболейка в Базарно-Карабулакском районе (+2 см);

— р. Медведица в Аткарском районе (+20 см);

— р. Медведица в Лысогорском районе (+5 см);

— р. Аткара в Аткарском районе (+17 см);

— р. Хопёр в Ртищевском районе (+10 см); в Турковском районе (+10 см) в Аркадакском (+5);

— р. Алай в Балтайском районе (+6 см);

— р. Карай в Романовском районе (+29 см);

— р. Щербедина в Турковском районе (+10 см);

— р. Рысь в Турковском районе (+10 см);

— р. Волга в Вольском районе (+11 см);

— р. Казанла в Вольском районе (+ 13 см);

— р. Идолга в Татищевском районе (+2 см).