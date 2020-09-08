В Саратове три дня, начиная с 6 сентября, ловили любителей чрезмерно черных стекол. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

— В районе Предмостовой площади пять автовладельцев пытались проехать мимо инспекторов ДПС. По главной дороге с опущенными стеклами или объездным путям, но нарушителей поймали. Экипажи работают и на объездных путях, — отметили в ГИБДД Саратова.

В районе набережной за 15 минут поймали 20 нарушителей, некоторые из них сняли черную пленку на месте. За три дня составлен 301 протокол об административных нарушениях.