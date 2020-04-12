Управляющие компании Саратовской области продолжают дезинфицировать подъезды, холлы, коридоры и лестницы домов в целях профилактики коронавируса. Об это рассказали в ГЖИ.

Специалисты отметили, что обработке подлежат ручки, выключатели, поручни и перила, подоконники и другие контактные поверхности.

Так, в областном центре за сутки продезинфицировали 560 домов, в Вольском районе — 480, Балаковском — 756, Балашовском – 379, Ртищевском – 221, Петровском – 81, Пугачевском – 21, Марксовском – 20, Озинском – 62, Ершовском — 7, Александрово-Гайском – 40, Новоузенском – 28 домов.

Всего по области обработали порядка трех тысяч многоквартирных домов.