За прошедшие сутки, 15 сентября, в Саратове сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по области.

Днем напротив дома 43 по улице Энтузиастов 47-летняя женщина переходила дорогу неположенном месте и была сбита автомобилем Volkswagen Polo под управлением 25-летнего мужчины.

Напротив дома 6 по улице 2-я Садовая 82-летняя женщина также решила перейти дорогу в неустановленном месте и была сбита отечественной «Ладой» с 36-летней женщиной за рулем.

Напротив дома 23 по улице Ломоносова 67-летний водитель Skoda Yeti нарушил дорожные правила и сбил на пешеходном переходе 34-летнюю женщину.

Все три женщины попали в больницу с травмами.