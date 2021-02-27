В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 203 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 49,312 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 44,496 тысячи человек.

Новые случаи выявлены в Саратове — 85, Энгельсском районе — 21, Вольском — 14, Балашовском — 13, Балаковском — восемь, Базарно-Карабулакском — семь, Ершовском и Перелюбском — по шесть, Екатериновском и Петровском — по пять, Красноармейском, Пугачевском и Турковском — по четыре, Ивантеевском, Краснокутском, Марксовском, Новобурасском и Татищевском — по три, Романовском и Самойловском — по два, Озинском и Ровенском — по одному.