В минувшие сутки в Саратовской области еще 167 человек заболели коронавирусом. Сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло 53,042 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 47,825 тысячи человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 56, Энгельсский район — 27, Балашовский — 13, Балаковский — 11, Вольский — девять, ЗАТО Светлый — семь, Ершовский и Ртищевский районы — по шесть, Красноармейский и Татищевский — по пять, Петровский и Романовский — по четыре, Аркадакский и Ивантеевский — по три, Лысогорский, Новоузенский и Пугачёвский — по два, Базарно-Карабулакский и Краснокутский — по одному.