По данным на 3 марта в Саратовской области зарегистрировано 2648 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Накануне, 2 марта, заболевших было немного больше. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 209 773 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 165 939 человек, за сутки — 2 557.

На стационарном лечении находятся 2 141 человек, на амбулаторном — 38 386.

Больше всего прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 1303, Балаковском районе — 390, Энгельсском — 238, Балашовском — 209, Ершовском — 105, Волжском районе -65.