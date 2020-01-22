За сутки в Саратовской области шесть раз сбили пешеходов.

По информации ГИБДД региона, ДТП произошли в Саратове, Энгельсе и Ртищево.

Так, в областном центре на улице Крымская, 23 Lada Granta сбила 54-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

У дом № 263 на Соколовой 78-летний водитель «пятерки» сбил 27-летнюю девушку. А на Вольской 16к3 госпитализировали 58-летнего мужчину, который попал под колеса Kia Rio.

В Энгельсе на пересечении Степной и Волоха 28-летний водитель ВАЗ-2112 допустил наезд на 14-летнюю девочку. В это же время, как на проспекте Строителей, 20 водитель Hyundai IX 35 при повороте налево сбил 78-летнюю старушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку госпитализировали.

Ртищевская авария случилась на Образцова, 26. Там 47-летняя женщина-пешеход нарушила ПДД и угодила под ВАЗ-21099, в результате чего попала в больницу.