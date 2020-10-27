На утро 27 октября стало известно о 192 случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.

Общее число заболевших в регионе достигло 19,731 тысячи человек, выздоровели 12,985 тысячи, за сутки 89.

Новые случаи распределились так: Саратов — 127, Балаковский район — 16, Энгельсский — восемь, Вольский — шесть, Ершовский и Новобурасский — по пять, Краснокутский — четыре, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Озинский и Питерский — по три, Балтайский и Дергачевский — по два, Калининский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский и Саратовский — по одному.