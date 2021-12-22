Сегодня, 22 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 339 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального минздрава.

Общее количество заболевших составляет в Саратовской области 130 259 человека. Выздоровели с начала эпидемии 116 230 человек, за сутки — 553.

На стационарном лечении находятся 1 512 человека, на амбулаторном — 7 768.

В Саратове за сутки выявили 158 заболевших, в Энгельсском районе — 54, Балаковском — 27, Балашовском —18, Вольском — 9, Ртищевском — 9.