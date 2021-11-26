По данным на 26 ноября в Саратовской области зарегистрирован 621 новый случай коронавируса. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 117 867 человек. Выздоровели с начала эпидемии 101 400 человек, за сутки — 439.

На стационарном лечении находятся 3 076 человек, амбулаторном — 9 213.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 333, Энгельсском районе — 71, Балаковском — 32, Балашовском — 25, Вольском — 12, Петровском — 11, Марксовском, Новоузенском, Саратовском — по 9.