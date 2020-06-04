За минувшие сутки медики подтвердили covid-19 у еще 94 жителей Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 3,457 тысячи человек. Выздоровело с начала эпидемии 1,404 тысячи человек, за сутки — 43 человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 45, Краснокутский район — восемь, Красноармейский — пять, Александрово-Гайский — четыре, Энгельсский, Базарно-Карабулакский и Вольский — по три, Марксовский, Ртищевский, Татищевский с ЗАТО Светлый, Дергачевский, Ровенский, Ивантеевский, Хвалынский, Калининский и Федоровский — по два, Аткарский, Озинский, Саратовский, Краснопартизанский и Лысогорский — по одному.