На утро 28 октября в Саратовской области зарегистрировано 197 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба.

Общее число зараженных в регионе составило 19,928 тысячи человек, выздоровели 13,13 тысячи человек, за сутки 145.

Новые случаи распределились так: Саратов — 114, Балаковский район — 13, Энгельсский — семь, Краснокутский, Озинский и Федоровский — по шесть, Вольский, Дергачевский, Красноармейский, Новоузенский и Саратовский — по четыре, Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский и Романовский — по три, Базарно-Карабулакский, Калининский, Питерский и Советский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Ершовский, Перелюбский и Пугачевский — по одному.