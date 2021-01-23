В Саратовской области в минувшие сутки коронавирус был выявлен у 251 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 41,207 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 35,64 тысячи человек, за сутки — 257.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 107, Балаковский и Энгельсский районы — по 19, Ершовский, Ртищевский и Турковский — по семь, Воскресенский и Хвалынский — по шесть, Балашовский, Красноармейский, Марксовский, Озинский, Советский районы и ЗАТО Светлый — по пять, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, Петровский, Пугачёвский и Татищевский — по четыре, Вольский, Дергачевский, Лысогорский и Саратовский — по три, Базарно-Карабулакский и Балтайский — по два, Аркадакский, Калининский и Фёдоровский — по одному.