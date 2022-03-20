По данным на 20 марта зарегистрировано 960 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 234747 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 219600 человек, за сутки — 3099.

На стационарном лечении находятся 1189 человека, на амбулаторном — 9359.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 350, Энгельсском районе — 167, Балашовском — 126, Балаковском — 101, Ртищевском — 31,Вольском — 30.