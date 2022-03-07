На 7 марта в Саратовской области зарегистрировано 1398 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 218905 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 177960 человек, за сутки — 2892.

На стационарном лечении находятся 1882 человека, на амбулаторном — 33590.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 340, Балашовском — 272, Балаковском районе — 170, Энгельсском — 127, Ершовском — 96, Марксовском — 43, Екатериновском — 34, Ивантеевском — 31.