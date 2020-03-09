Саратовцы могут теперь следить в онлайн-режиме за общественным транспортом. Услуга стала доступна в приложении «Яндекс.Карты».

Теперь пассажиры могут легко узнать местоположение трамваев. Кроме трамваев, сервис уже показывает в реальном времени местоположение пять автобусных маршрутов малой и средней вместимости — № 2Д, 6, 11, 53, 75 и 17 маршруток — № 3, 26, 30, 33, 35, 41, 42К, 44, 55А, 72, 73, 74, 80, 81, 83, 98, 99.

Услуга также доступна в Балакове. Там доступны для мониторинга семь автобусных маршрутов № 5, 9, 10, 10а, 15, 21, 22. В Энгельсе — маршрутки № 3 и оба троллейбусных маршрута — № 8 и 14. В остальных населенных пунктах региона сервис пока не работает.