Саратовстат опубликовал данные по статистике различных показателей в Саратовской области.

Судя по сведениям из сборника, численность населения с 2017 года сократилась на 68 тысяч человек ( с 2463 до 2395,1). Естественная убыль населения выросла с 10,2 до 20,9 тысячи человек.

Трудящихся тоже стало меньше: в 2017 году таковых было 1081,8 тысячи человек, а в 2019 году -1052,2 тысячи. Общая численность безработных выросла с 57,4 до 65 тысячи человек.

Пенсионеров стало меньше — их число уменьшилось с 749,5 тысячи человек в 2017 году до 730 тысячи человек в 2020 году.

Доходы населения выросли с 600,3 до 690,9 миллиарда рублей, как и расходы — с 560,1 до 637,2 миллиарда рублей.