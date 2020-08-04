Суд назначил обвиняемому в убийстве приятеля 30-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 25 марта 2020 года он пригласил к себе в гости 40-летнего друга. Сначала они распивали спиртное, а потом между ними вспыхнул конфликт. Младший из мужчин начал полосовать второго ножом по шее, а когда тот упал на диван — по животу.

Когда он понял, что его жертва скончалась, злоумышленник расчленил ее с помощью ножей и инструментов и несколько дней выбрасывал пакеты с частями тела их на улицу. Одну из таких находок 30 марта обнаружил прохожий и сообщил правоохранителям.

Судебная экспертиза показала, что мужчина не мог понимать, что делает, потому что у него есть психическое расстройство.

Вместо уголовного наказания его отправили на медицинское лечение.