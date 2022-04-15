Подозреваемый в убийстве одного из заключенных на территории исправительной колонии заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 10 апреля, на территории исправительной колонии между осужденными произошел конфликт. В ходе потасовки 35-летний мужчина получил смертельные ранения груди и шеи. Кроме того, пострадали еще трое осужденных.

Следователи задержали 24-летний осужденного, отбывающего наказание в данном исправительном учреждении. По решению суда, его посадили под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.