За утро по обновленному трамвайному маршруту № 3 «Витязи» перевезли 1,5 тысячи саратовцев

Сегодня, 31 марта, в Саратове открыто рабочее движение по первому этапу реконструированного трамвайного маршрута № 3, на участке от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо.

Проект реконструкции трамвайной сети реализуется при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

В первые часы работы обновлённого маршрута пассажиропоток подтвердил высокий спрос: за утро трамваями перевезено более 1500 человек. Об этом сообщает министерство информации региона.

Маршрут № 3 является одним из ключевых для города. Его общая протяжённость составляет порядка 23 км, из которых 17,5 км относятся к первому этапу реконструкции. Второй этап — участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка, включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами — планируется завершить в октябре 2026 года.

На линию вышли новые низкопольные трёхсекционные трамваи «Витязь». Они оснащены системами кондиционирования, валидаторами, GPS-навигацией, USB-разъёмами для зарядки устройств.

Отметим, что работы на маршруте продолжаются. В настоящее время параллельно с эксплуатацией линии ведётся комплекс мероприятий по благоустройству прилегающих территорий. В него входят обустройство остановочных пунктов, пешеходных подходов и сопутствующей инфраструктуры. Работы выполняются подрядной организацией совместно с городской администрацией и будут завершаться поэтапно.

Ольга Сергеева