В Саратове за вечер сбили трех человек.

Саратове вчера, 13 января, сбили трех пешеходов, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В 20:30 в Заводском районе авария произошла по адресу проспект Энтузиастов, 1а. 47-летний водитель мужчина автомобиля «Лада Нива» сбил 38-летнего мужчину.

Октябрьском районе ДТП зафиксировано в 21:42 напротив дома № 35 на Чапаева. 33-летний водитель Kia Rio сбил 29-летнюю девушку.

В Ленинском районе авария случилась в 23:20 возле дома № 22 на улице Лунная.

33-летний водитель Daewoo Nexia сбил 48-летнюю женщину.

Все пострадавшие попали в больницу.