В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в Саратове будут организованы специальные места по реализации сахарного песка во всех районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Волжский район:
— мкр. Иволгино, 1-й Овсяной проезд, 2 (палатка)
Заводской район:
— ул. Пензенская/ул. Томская (на территории ярмарки),
— ул. Крымская, 16/24 (палатка),
— Ново-Астраханское шоссе, 80 (ТК «Коробейник», суббота),
— ул. Огородная, 158 а (ТК «Владимирский»),
— ул. Тульская, 49 (палатка),
— ул. Пензенская, 41 (палатка).
Кировский район:
— ул. Академика Семенова, 1 (ТК «На Топольчанской», 2 торговые точки),
Ленинский район:
— ул. Буровая, 20 (территория ярмарки п. Елшанка).
Октябрьский район:
— ул. Бахметьевская, 49 (ТК «Арига»),
— ул. Астраханская, 22/36а (ТД «Домашний»).
Фрунзенский район:
— ул. Шелковичная/ул. Хользунова (на территории ярмарки).
Также уточняется, что всего к реализации запланированы более 16 тонн сахара.