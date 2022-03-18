В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в Саратове будут организованы специальные места по реализации сахарного песка во всех районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Волжский район:

— мкр. Иволгино, 1-й Овсяной проезд, 2 (палатка)

Заводской район:

— ул. Пензенская/ул. Томская (на территории ярмарки),

— ул. Крымская, 16/24 (палатка),

— Ново-Астраханское шоссе, 80 (ТК «Коробейник», суббота),

— ул. Огородная, 158 а (ТК «Владимирский»),

— ул. Тульская, 49 (палатка),

— ул. Пензенская, 41 (палатка).

Кировский район:

— ул. Академика Семенова, 1 (ТК «На Топольчанской», 2 торговые точки),

Ленинский район:

— ул. Буровая, 20 (территория ярмарки п. Елшанка).

Октябрьский район:

— ул. Бахметьевская, 49 (ТК «Арига»),

— ул. Астраханская, 22/36а (ТД «Домашний»).

Фрунзенский район:

— ул. Шелковичная/ул. Хользунова (на территории ярмарки).

Также уточняется, что всего к реализации запланированы более 16 тонн сахара.