С 18 по 20 сентября сотрудники городской госавтоинспекции проводили очередной рейд «Нетрезвый водитель».

Всего за три дня рейда было поймано семь нетрезвых водителей за рулем автомобилей, еще два человека отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также один пойманный нарушитель уже был лишен прав, но это ему не помешало сесть за руль.

Напомним, в Саратове практически каждые выходные проводятся рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» для выявления водителей, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.