Управление ГИБДД по Саратовской области сообщило об итогах еженедельного рейда «Нетрезвый водитель».

За прошедшие выходные 20 человек сели за руль в нетрезвом виде. Пятеро из них отказались от теста. Один сел пьяным за руль повторно.