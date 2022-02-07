В январе специалистами органов ЗАГС области зарегистрировано рождение 1 253 малышей. Традиционно мальчиков родилось немного больше, чем девочек: 632 мальчика и 621 девочка. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС.

В тройку популярных мужских имён вошли: Александр, Артём и Максим; среди женских имён популярны — София, Милана и Ева.

В число уникальных имен новорожденных в первый месяц вошли — Илон, Роксана, Микаэль, Эстер и Юна.

-Самый популярный возраст саратовских родителей — это 28 лет у женщин и 33 года у мужчин, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.