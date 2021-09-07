Вчерашняя забастовка почтальонов завершилась тем, что им все же пообещали поднять жалование.

В тот же день сотрудники Энгельсских отделов вернулись к своей работе, клиенты своевременно получают пенсии и социальные выплаты, почтовые услуги также оказываются в полном объеме.

В 2021 году планируется очередное увеличение заработной платы, оно коснется 138 тысяч сотрудников почты, 3,9 из которых работают в Саратовской области. Предыдущее увеличение зарплат было в 2020 году, оно затронуло 264 тысячи работников.

Кроме того почта предлагает своим сотрудникам дополнительные льготы: добровольную медицинскую страховку, компенсации санаторно-курортного лечения и организацию спортивных соревнований.