Вчера, 5 августа, в администрации Фрунзенского района состоялась встреча членов рабочей группы, занимающихся сложившейся ситуацией в «Саратовгорэлектротрансе», сообщает пресс-служба администрации города.

На заседании присутствовали депутаты, члены профсоюза и руководства транспортного предприятия. В начале встречи собравшиеся отметили, что начали исполнение достигнутых договоренностей в плане увеличения зарплаты, нормализации рабочего графика и подготовки приема на работу новых водителей.

После подведения итогов на собрании обсуждались вопросы о дублирующих электротранспорт маршрутах. В этой же связи участники заседания подняли вопрос конфликтов, возникающих у водителей автобусов по отношению к вагоновожатым трамваев и троллейбусов.