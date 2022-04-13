В Энгельсе 34-летнего местного жителя посадили под стражу за убийство своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, что с 6 по 7 марта мужчина ночевал у своих родителей: 56-летнего отца и 57-летней матери, проживающих в одной из квартир многоэтажки на улице Ленина. Затаив обиду, ночью сын подошел к спящему отцу и матери, забив их молотком по голове и задушив руками. Мертвые тела он вынес на лоджию.

Тела погибших следователи нашли через месяц, 10 апреля. Задержанный мужчина признал вину в содеянном.

В настоящее время проводится закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.