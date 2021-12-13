Суд признал виновным 32-летнего жителя Петровска в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

23 июня в квартире дома по улице Фрунзе в Петровске мужчина выпивал вместе с 59-летним бывшим сожителем матери. Хозяин дома возмутился тем, что пьяный гость перестал следить за собой и бесконтрольно справлял естественные нужды.

Разозлившись на бывшего сожителя матери, он нанес ему множественные удары ногами в область головы и тела. Ни потерпевший, ни злоумышленник не придали должного значения причиненным травмам. 24 июня хозяин дома обнаружил потерпевшего в комнате без признаков жизни, о чем сообщил матери. Она вызвала бригаду «скорой». Медики констатировали смерть потерпевшего.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.