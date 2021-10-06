Суд вынес приговор 23-летнему жителю Балаково, по неосторожности убившего человека во время уличной драки, сообщает СУ СКР.

Вечером, 13 июня, между осужденным и 28-летним мужчиной на улице разгорелся конфликт. Оппонент повысил голос, это напугало юношу и он ударил его стеклянной бутылкой по голове.

Тт начал падать и схватил за шею нападавшего. Они оба упали и младший принялся бить старшего кулаками по голове и становился только после того, как противник потерял сознание.

На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина был уже мертв. Юноша не пытался скрыться и признал свою вину. Ему назначили девять лет строгого режима.