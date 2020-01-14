Житель Балакова Саратовской области разозлился на пьяную сожительницу и забил ее деревянным бруском, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 28 июля 41-летний мужчина проснулся у себя дома и не нашел свою 37-летнюю сожительницу. Разозлившись. Он пошел ее искать и обнаружил женщину выпивающей в компании соседей. Это еще больше разъярило балаковца. Он вывел свою возлюбленную в общий коридор и начал избивать ее деревянным бруском, найденным на полу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.