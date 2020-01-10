Суд поставил точку в уголовном деле 49-летнего жителя Балтая Саратовской области, из ревности забившего сожительницу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, в августе минувшего года мужчина вернулся с вахты. Доброжелатели из числа односельчан рассказали ему, что во время его отсутствия его 40-летняя сожительница оказывала знаки внимания другому мужчине. Он затаил обиду.

19 августа мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной и еще двумя приятельницами. Во время застолья, он начала высказывать претензии пассии, та подозрения отвергла, но разгневанного мужчину уже было не остановить. Ревнивец избил сожительницу и выпроводил ее из дома. Женщина немного погуляла по Балтаю и вернулась назад. За медицинской помощью она не обращалась и конфликтная ситуация сошла на нет.

Утром 21 августа, проснувшийся мужчина обнаружил, что его сожительница не подает признаков жизни. Он вызвал врачей, которые констатировали смерть женщины.

На предварительном следствии ревнивец полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.