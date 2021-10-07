Заболеваемость коронавирусои детей в Саратовской области снизилась в два раза. Об этом сегодня, 7 октября, на брифинге сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Положительную динамику задал перевод учащихся 19 районов области на домашнее обучение.

Также костин отметил, что две недели назад вопрос детской заболеваемости стоял куда более остро.

— Несколько раз собирались по поводу роста детской заболеваемости. Потом приняли решение о дистанционном обучении. И вот спустя две недели мы перестали получать тяжелых детей в стационары и ровно в два раза упала заболеваемость, именно после принятых мер о дистанционном обучении. Да, понимаем, что это непопулярные меры, — заявил он.