Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова отметила рост заражения коронавирусом среди детей в регионе.

Она отметила, что опасения санитарных врачей и медиков минздрава вызывает возможное объединение ОРВИ, гриппа и коронавируса против больных в стационарах ковид-госпиталей.

За неделю прибавилось три процента заболевших детей, а среди взрослых — в возрастной группе от 50 до 64 лет.

— Нет сильного распространения в школах, там работают меры безопасности, но, тем не менее, растет количество тех образовательных учреждений, которые соприкоснулись уже с коронавирусом, — заметила Кожанова.