В Саратовской области выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он отметил, что за пандемию зафиксировано 6,004 тысячи случаев — немногим больше семи процентов от общего числа, 341 ребенку не исполнилось и года. С начала 2021 заболели 3,87 тысячи детей. За всю пандемию с коронавирусом госпитализированы 900 несовершеннолетних, за этот год — 513. Остальные лечились на дому.

Всего в госпиталях на сегодняшний день находятся 56 детей, у 50 диагноз не подтвержден. Из тех, кто получает помощь в стационарах — 17 с пневмонией, а остальные с ОРВИ.