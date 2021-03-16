Представитель Управления Роспотребнадзора в Саратовской области Галина Рахманова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе.

Из общего числа выявленных случаев за неделю 11,2 процента — дети, 88,8 процента — взрослые.

Рост тяжелых случаев наблюдается в возрастной группе среди людей старше 54 лет.

До 41 процентов пациентов заражается в семье или близком окружении. Также зафиксирован рост числа случаев инфицирования в транспорте, магазинах и местах общественного пользования.

59,9 процентов случаев сопровождаются пневмонией.