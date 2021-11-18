По данным на утро 18 ноября в Саратовской области зарегистрировано 635 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 112 837 человек. Выздоровели с начала эпидемии 97 695 человек, за сутки — 497.

На стационарном лечении находятся 3 758 человек, амбулаторном — 7 455.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 358, Энгельсском районе — 71, Балаковском — 42, Балашовском — 28, Петровском — 12, Пугачевском — 10.