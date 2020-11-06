На 9:00 6 ноября в Саратовской области зарегистрировано 193 случая коронавируса, наблюдается небольшое снижение. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 21,677 тысячи человек, выздоровели 14,855 тысячи, за сутки 212.

Новые случаи распределились так: Саратов — 111, Энгельсский район — 15, Балаковский — девять, Дергачевский, Ершовский, Марксовский и Петровский — по четыре, Вольский, Калининский, Лысогорский, Ртищевский, Саратовский, Татищевский и Турковский — по три, Балашовский, Краснопартизанский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Ровенский, Федоровский районы и ЗАТО Светлый — по два, Александрово-Гайский, Красноармейский, Романовский, Советский, Хвалынский — по одному.