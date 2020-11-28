На утро 28 ноября в Саратовской области зафиксирован 251 случай заражения коронавирусом, наблюдается небольшое снижение.

Общее число заболевших в регионе за сутки составляет 26,668 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 22,713 тысячи человек, за сутки 195.

Новые случаи распределились так: Саратов — 136, Энгельсский район — 24, Балаковский — 13, Вольский — девять, Балашовский — восемь, Дергачевский, Петровский и Хвалынский — по шесть, Ершовский, Калининский и Лысогорский — по пять, Советский и Турковский — по четыре, Марксовский, Ровенский, Ртищевский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Ивантеевский и Питерский — по два, Озинский и Пугачевский — по одному.